Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

СБУ задержала бывшего высокопоставленного чиновника в аэропорту Киева

593
0 Оставить комментарий

СБУ задержала бывшего высокопоставленного чиновника в аэропорту Киева

Киев, 22 октября. Бывший заместитель министра экономического развития Украины Юрий Бровченко задержан в аэропорту Киева, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

На Украине Бровченко заподозрили в государственной измене. По данным ВСУ, он заключил с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму в 16,5 миллиона долларов.

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — констатировали в Службе безопасности Украины.

Как выяснило следствие, авансовый платеж в размере более 8,2 миллиона долларов в рамках сделки с иностранцами был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками преступной схемы. В СБУ добавили, что иностранная компания оборудование на Украину так и не поставила.

СБУ задержала бывшего высокопоставленного чиновника в аэропорту Киева

В 2010 году Бровченко возглавлял департамент утилизации компонентов топлива ракет и боеприпасов в Минобороны Украины. На этой должности он проработал год. Затем он перешел в Минэкономразвития, где занимал пост директора департамента экономики и обороны. Высокопоставленный чиновник продержался до 2015 год. До назначения в Минэкономразвития он возглавлял мобилизационное подразделение госконцерна «Укроборонпром».

Ранее министр экономического развития Украины признался, что он дебил.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров