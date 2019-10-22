СБУ задержала бывшего высокопоставленного чиновника в аэропорту Киева

Киев, 22 октября. Бывший заместитель министра экономического развития Украины Юрий Бровченко задержан в аэропорту Киева, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

На Украине Бровченко заподозрили в государственной измене. По данным ВСУ, он заключил с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму в 16,5 миллиона долларов.

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — констатировали в Службе безопасности Украины.

Как выяснило следствие, авансовый платеж в размере более 8,2 миллиона долларов в рамках сделки с иностранцами был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками преступной схемы. В СБУ добавили, что иностранная компания оборудование на Украину так и не поставила.

В 2010 году Бровченко возглавлял департамент утилизации компонентов топлива ракет и боеприпасов в Минобороны Украины. На этой должности он проработал год. Затем он перешел в Минэкономразвития, где занимал пост директора департамента экономики и обороны. Высокопоставленный чиновник продержался до 2015 год. До назначения в Минэкономразвития он возглавлял мобилизационное подразделение госконцерна «Укроборонпром».

Ранее министр экономического развития Украины признался, что он дебил.