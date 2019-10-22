Эксперт призвал к жесткому разговору с захватившими россиян террористами из ПНС Ливии

Саммит и экономический форум Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, может быть омрачен присутствием на мероприятии людей, напрямую причастных к похищению и пыткам российских граждан. С таким предупреждением выступил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), двое сотрудников которого вот уже почти полгода находятся в ливийской тюрьме в пыточных условиях и без предъявления обвинения.

Как рассказал Федеральному агентству новостей глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент ФЗНЦ Александр Малькевич, по предварительным данным ливийскую делегацию на форуме России — Африка возглавит премьер-министр так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, которого будут сопровождать глава МИД Мохамед Сияла и постпред Ливии в Африканском союзе Джума Амер.

«Будет и советник Сарраджа по СМИ Хассан Элхуни, который, вероятно, «забыл» объяснить своему патрону, что с таким грузом нерешенных проблем ехать в Россию просто нельзя», — отметил Малькевич.

ФЗНЦ располагает доказательствами, подтверждающими причастность Сарраджа и его окружения к организации похищения россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, которые более пяти месяцев находятся в тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях. Арестованные в Триполи россияне — сотрудники ФЗНЦ, которые проводили в Ливии социологические исследования.

Малькевич считает необходимым как минимум опросить членов ливийской делегации по поводу судьбы захваченных в Триполи и остающихся в заложниках российских граждан. Член ОП РФ призвал все общественные организации, занимающиеся защитой прав человека или оказанием помощи соотечественникам, попавшим в беду за рубежом, объединиться для скорейшего освобождения граждан РФ, незаконно удерживаемых в Ливии.

«Только объединив усилия, мы сумеем добиться освобождения наших сограждан из рук средневековых фанатиков, известных миру в основном изуверствами, которые они творят в охваченной гражданской войной Ливии», — подчеркнул Александр Малькевич.

Комментируя эту ситуацию, политический аналитик Руслан Осташко отметил, что ПНС Ливии вполне можно отнести к террористическим организациям, с которыми надо не «разговоры разговаривать», а поступать так, как поступают с террористами.

«Я в принципе не понимаю, зачем пытаться заигрывать с любыми более ли менее наделенными властью силами за пределами наших границ, мне эта политика не очень понятна и не очень близка, — отметил эксперт в комментарии ФАН. — Как называемое ПНС Ливии — это террористы, причастные к похищению и задержанию российских граждан. С ними надо не форумы проводить, чай-кофе пить и разговаривать о будущем Африки. С ними, по меньшей мере, нужно вести максимально жесткий разговор о немедленном освобождении задержанных россиян. А еще лучше — как делают американцы — проводить спецоперации на подконтрольных террористам территориях для освобождения российских граждан. Интересы наших граждан должны быть на первом месте».

По мнению аналитика, любые заигрывания с террористами по меньшей мере неуместны, даже если их, как ПНС Ливии, признает Запад, несмотря на то, что им самое место в тюрьме.

«Считаю, что нашим официальным структурам нужно максимально жестко заявить о своей позиции по этому вопросу. А то с одной стороны звучат правильные слова о повсеместной борьбе с терроризмом, а с другой — на официальном мероприятии в нашей стране могут оказаться террористы, причастные к похищению и пыткам российских граждан. Мне эта позиция непонятна и не близка, как, уверен, большинству наших граждан, которые выступают против терроризма в любых его проявлениях», — резюмировал Руслан Осташко.

Напомним, в Ливии вот уже более восьми лет идет кровопролитная гражданская война, спровоцированная Западом, проплатившим и организовавшим в 2011 году убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в стране установилось двоевластие. Столицу страны Триполи контролирует террористическая группировка, известная под названием Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которая фактически сидит на штыках боевиков запрещенных в РФ радикальных группировок «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каеда» и ИГИЛ1.

Восток страны контролирует возглавляемая Халифом Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА), которая ведет антитеррористическую операцию против террористов из ПНС Ливии. На востоке Ливии власть принадлежит выборному органу — Палате представителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.