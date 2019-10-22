Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин и Эрдоган надели одинаковые костюмы на встречу в Сочи

47
0 Оставить комментарий

Путин и Эрдоган надели одинаковые костюмы на встрече в Сочи

Сочи, 22 октября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган одинаково оделись, готовясь к двусторонней встрече в Сочи. Журналисты обратили внимание на то, что у лидеров двух стран совпадают цвета костюмов, рубашек и даже галстуков.

Встречая президента Турции, Путин пошутил: «Какую погоду специально для вас включили». Эрдоган в ответ заметил, что погода действительно прекрасная.

Отметим, что переговоры между политиками длятся уже три часа. Журналисты, освещающие саммит, ждут окончания встречи, по итогам которой будет проведена пресс-конференция.

Предполагается, что центральной темой встречи станет ситуация в Сирии. Вероятнее всего, лидеры двух стран обсудят военную операцию против курдов-террористов, которую ранее объявила Турция на севере Сирии. Кроме того, предметом переговоров могут стать непростые отношения между Турцией и США, которые обострились в последнее время. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящий момент в регионе сложилась крайне непростая политическая ситуация.

Напомним, что 9 октября Турция объявила новую военную операцию на севере Сирии, целью которой стали курды-террористы и боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка).

Накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии, которую бы контролировали различные страны мира, включая Россию и Турцию. Глава военного ведомства намерена в ближайшее время обратиться с этой инициативой к НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров