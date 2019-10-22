Боец ВСУ подорвался на мине при эвакуации упавшего дрона в районе Петровского

Донецк, 22 октября. Боец Вооруженных сил Украины подорвался на мине, установленной его сослуживцами, при эвакуации упавшего беспилотника в районе Петровского. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ведомстве констатировали, что за минувшие сутки украинская армия лишилась двух дронов. Один из них типа «Фантом» заметили в районе Петровского, он наблюдал за действиями патруля СММ ОБСЕ.

Как рассказали в УНМ ДНР, после того, как наблюдатели покинули район, беспилотник продолжил движение, но спустя время начал резко снижаться и в итоге упал на минное поле.

«Один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники (…) прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Украинского силовика, подорвавшегося на противопехотной мине, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один дрон типа «Мэвик» уничтожили в районе села Коминтерново, ВСУ использовали его для корректировки минометного огня. В УНМ ДНР обратили внимание, что украинская армия препятствует ведению мониторинга патрулями ОБСЕ. К примеру, намеренно обстреливает дроны миссии в районе Богдановки.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении Минских соглашений.

7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».