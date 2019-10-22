Рудковская привела малолетнего сына на концерт Лободы

Москва, 22 октября. Продюсер Яна Рудковская вместе с шестилетним сыном посетила сольный концерт певицы Светланы Лободы. Об этом Рудковская написала в своем аккаунте в Instagram.

Продюсер Димы Билана рассказала, что Лобода на своих шоу создает «особую атмосферу» и «творит чудеса». По словам Рудковской, ее шестилетний сын Саша тоже побывал на концерте и снимал на камеру выступление певицы.

«Мой Саня вчера тебя снимал, а в конце вечера сказал: «Мама, ты что, знаешь все ее песни? Вот это да! Какая она крутая!» — написала Яна Рудковская в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Окт 2019 в 3:49 PDT

Однако не все подписчики Рудковской оценили ее идею привести малолетнего ребенка на концерт Светланы Лободы. В комментариях пользователи Сети упрекнули супругу фигуриста Евгения Плющенко в недостаточном внимании к детям.

«Откуда столько времени, чтобы уделять троим детям внимание, так сутки коротки… А тут еще танцульки», — написала одна из пользовательниц. «Яна, хватит сына звать гномом (аккаунт шестилетнего сына Рудковской в Instagram называется @gnomgnomych. — Прим. ред.), он же мальчик и в будущем — мужчина», — заявил еще один комментатор.

Часть пользователей также раскритиковали Рудковскую за видеозапись с концерта Лободы, на которой продюсер запечатлена танцующей. Другие комментаторы, напротив, вступились за Яну Рудковскую.

«Яна, вы молодец! Красива, молода, успешна, любима миллионами людей. А все хейтеры и завистники — идите лесом и завидуйте молча», — написал один из юзеров. «Я рада за вас, Яна. Вы столько пережили в своей жизни», — отметила еще одна подписчица.

Ранее Яна Рудковская рассказала о разводе с Виктором Батуриным. По словам продюсера, бракоразводный процесс прошел для нее крайне тяжело.

Напомним, Рудковская развелась с Батуриным весной 2008 года. Спустя полтора года телеведущая вышла замуж за известного фигуриста Евгения Плющенко. В браке у звездной пары родился сын Александр.