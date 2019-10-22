Потребность россиян в незарегистрированных лекарствах определят до 25 октября

Москва, 22 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву определить потребность в незарегистрированных психотропных лекарствах для детей до 25 октября. Постановление главы правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Собранные данные Минздрав передаст в Минпромторг, который до 1 ноября должен утвердить план распределения лекарственных препаратов.

«Министерству здравоохранения РФ до 25 октября 2019 года определить и предоставить министерству промышленности и торговли РФ информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных психотропных лекарственных препаратах», — приводит текст документа «Парламентская газета».

Медведев также утвердил правила предоставления в текущем году субсидий из государственного бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода, которые связаны с закупкой и доставкой незарегистрированных препаратов.

Ранее Медведев одобрил выделение денег на закупку препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами. Уточняется, что первая партия лекарств должна поступить в Россию уже в октябре.

Накануне известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которые вызывают зависимость у людей, но не приносят пользы.