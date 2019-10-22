Украинская телеведущая шокировала пользователей Сети «президентским платьем»

Киев, 22 октября. Известная украинская телеведущая Василиса Фролова шокировала пользователей Сети авторским платьем с весьма необычным и очень патриотическим принтом.

Фролова вышла в эфир в платье в желто-синих тонах в цвет украинского флага, на котором вдобавок изображены портреты всех президентов Украины. Ведущая назвала свой уникальный наряд «президентское платье».

Фото яркого образа (в дополнение к платью Фролова надела яркие желтые гольфы), который стал предметом активного общественного обсуждения, телеведущая опубликовала в Facebook.

«Если хотите ощутить на себе все многообразие гнусных оскорблений — не надо идти в политику, можно просто рискнуть надеть платье с принтом всех президентов», — написала она в посте с фото.

Мнения пользователей соцсети по поводу экстравагантного образа ведущей разделились. Некоторые назвали его «оригинальным», другие — «чересчур эпатажным, один из пользователей решил, что этот образ — «замечательный кейс для темы «мода и политика», а кто-то «наградил» девушку за выбор такого платья далеко не самыми приятными эпитетами.

Сама Фролова выделила несколько особенно понравившихся ей комментариев к наряду.

«Из любимого: «Лучше бы умом блистала», «Кто ее на телевидение запихивал? Спит с кем-то», — отметила девушка.