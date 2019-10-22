Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже три часа

Сочи, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры, которые проходят за закрытыми дверями, длятся уже три часа.

Предполагается, что центральной темой встречи станет ситуация в Сирии. Вероятнее всего, лидеры двух стран обсудят военную операцию против курдов-террористов, которую ранее объявила Турция на севере Сирии. Кроме того, предметом переговоров могут стать непростые отношения между Турцией и США, которые обострились в последнее время.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящий момент в регионе сложилась крайне непростая политическая ситуация.

«Идет обмен заявлениями между Анкарой и Вашингтоном, достаточно беспрецедентный, заявления звучат удивительные. Это, конечно, будет поводом для детального обмена мнениями между Путиным и Эрдоганом», — отметил официальный представитель Кремля, выступая в эфире Первого канала.

Как сообщает «Царьград», на пресс-конференцию Путина и Эрдогана аккредитовались 150 журналистов. Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре санкциями и пошлинами, если страна не начнет вести себя «надлежащим образом».

Речь идет о военной операции «Источник мира», которую Анкара объявила на севере Сирии 9 октября. Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»11. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки. Отметим при этом, что США поддерживают сирийских курдов, предоставляя им вооружение, несмотря на многочисленные протесты со стороны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.