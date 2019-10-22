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Загадочная болезнь поразила жителей деревни под Тюменью

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Загадочная болезнь поразила жителей деревни под Тюменью

Тюмень, 22 октября. Жители деревни Ачиры в Тюменской области заболели неизвестной болезнью, основные симптомы которой рвота и онеменение конечностей.

В больницу попали два человека, сообщил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев. Инцидент произошел 20 октября, когда в медучреждение доставили первого заболевшего.

На следующей день в больнице оказалась женщина, у нее отказали ноги. Пациентов направили в областную больницу.

«Там пока не слышно ни результатов, ничего. Уже врачи официальную версию смогут дать», — сказал Яналиев, его цитирует «360».

Глава поселения добавил, что ситуация находится на контроле. Число пострадавших от неизвестной болезни больше, но госпитализируют только тех, у кого диагностировано онемение конечностей. Причины болезни пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что врачи объяснили, какие болезни сопровождаются кругами под глазами. Это не только хроническое недосыпание и переутомление, но и проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.

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