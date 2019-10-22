В Совфеде объяснили отказ Берлина признавать «голодомор» на Украине геноцидом

Заявления о том, что «голодомор» является геноцидом украинского народа — идеологический вопрос; Германия в этом вопросе идет по пути объективности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Политика Берлина

Правительство ФРГ не рассматривать массовую гибель жителей Советского Союза в 1932-1933 годы как геноцид украинского народа. Об этом заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот. Таким образом он прокомментировал петицию с просьбой к бундестагу признать «голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима».

В свою очередь Рот, отвечая на петицию, подчеркнул, что события того периода могут быть охарактеризованы как «ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди и которая привела к миллионам смертей». Но, по его мнению, нужно различать политическую и международно-правовую оценку. Немецкий министр пояснил, что только с 1948 года в международном праве появилось определение геноцида.

«Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы как геноцид в соответствии с международным правом», — заявил Рот.

Идеологический инструмент

Сенатор Олег Морозов назвал здравым и абсолютно логичным подход Германии к вопросу голодомора. И этот подход соответствует тем оценкам, которые давались этим трагическим событиям, в том числе российскими политиками.

«Мы неоднократно говорили о том, что имело место быть трагедия — массовая гибель людей от голода. Но это никак не касалось отдельного региона, какой-то отдельной этнической группы. Потому что страшный голод был и в Поволжье, и в Казахстане, и, соответственно, на Украине. Поэтому говорить о какой-то целенаправленной политике, подверганию голодной смерти именно украинского народа — это абсолютная политизация вопроса. И политизация именно в тот момент, когда между нашими странами (Россия и Украина. — Прим. ФАН) носит очень конфликтный характер», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор подчеркнул, что «голодомор» — идеологический инструмент. Он не имеет никакого отношения к истории.

«И то, что немцы дают такую оценку, — очень справедливо и объективно», — пояснил Олег Морозов.

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