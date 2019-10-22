Российскую певицу избили до крови в косметологической клинике

Москва, 22 октября. Российскую певицу Valentina избили до крови в московской косметологической клинике. Об этом девушка рассказала в своем Instagram, где она выложила фотографии со следами побоев.

Конфликт произошел во время приема у врача-косметолога. Valentina обратила внимание специалиста на то, что вынесенный препарат не имеет фирменной коробки и знаков бренда. Врач в ответ заявила: либо пациент ей полностью доверяет, либо уходит. Когда певица заметила, что ей не безразлично свое здоровье, косметолог потребовала удалиться из кабинета со словами: «Встала и пошла вон отсюда!».

Девушка начала снимать все происходящее на телефон, что окончательно вывела доктора из себя. Косметолог вырвала смартфон из рук посетительницы и начала бить ее по лицу.

«Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение», — пишет Valentina.

Вскоре в кабинет явились администраторы, которые оттащили врача от пациентки. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Напомним, что в августе актера «Ленфильма» Марка Коваля, известного по ролям в сериалах «Мажор-2» и «Морские дьяволы», избили в Петербурге. Инцидент произошел ночью, на остановке общественного транспорта. В больнице, куда был госпитализирован Коваль, мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отек лица.