Трое рабочих погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Москва, 22 октября. По меньшей мере трое рабочих погибли в результате аварии на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». Об этом говорится в сообщении ГМК.

По данным компании, авария произошла 22 октября. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, обстоятельства трагедии выясняются.

«По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы», — говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом. Компания предоставит дополнительную информацию по мере ее поступления.

Ранее ЧП произошло в Красноярском крае на золотом прииске. По последним данным, в результате прорыва дамб погибли 17 человек.