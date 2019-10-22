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Трое рабочих погибли при аварии на руднике «Таймырский»

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Трое рабочих погибли в аварии на руднике «Таймырский»

Москва, 22 октября. По меньшей мере трое рабочих погибли в результате аварии на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». Об этом говорится в сообщении ГМК.

По данным компании, авария произошла 22 октября. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, обстоятельства трагедии выясняются.

«По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы», — говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что «Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом. Компания предоставит дополнительную информацию по мере ее поступления.

Ранее ЧП произошло в Красноярском крае на золотом прииске. По последним данным, в результате прорыва дамб погибли 17 человек.

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