Мосгорсуд освободил из СИЗО виновника ДТП у станции метро «Славянский бульвар»

Москва, 22 октября. Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, под управлением которого автобус в 2017 году въехал в переход станции метро «Славянский бульвар». Принято решение освободить его из-под стражи.

«Отправить дело на новое рассмотрение», — объявила судья.

Мужчину, приговоренного ранее к четырем годам тюрьмы, переведут из СИЗО под домашний арест.

Напомним, ДТП в Москве произошло в декабре 2017 года, тогда погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Автобус рейса SK Славянский бульвар — Сколково, стоявший на остановке, неожиданно начал движение и въехал в подземный переход, давя поднимавшихся людей.

Тихонов много лет проработал в Одинцовской транспортной компании, являющейся владелицей транспортного средства. В этой же компании работал тогда и его сын, который сообщил, что отец никогда не пьет на работе (эту информацию подтвердили коллеги водителя), а утром был в хорошем настроении и на проблемы с самочувствием не жаловался.

Виновник ДТП объяснял, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. По его словам, он решил освободить место на остановке другому транспортному средству. Однако, когда снял машину с ручника, автобус самопроизвольно поехал. Тихонов утверждал, что из-за автоматической коробки передач он ничего не мог сделать.

Ранее во вторник стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода на переходе возле корпуса СПбГИКиТ на Бухарестской улице и скрылся. Видео с места дорожно-транспортного происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.