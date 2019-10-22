Эксперт скептически отреагировал на заявление об изменении отношения к русским в Эстонии

Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал заявление американского журналиста Виджая Махешвари, который в своей статье заявил об изменении отношения к русскому языку и русским в положительную сторону в Прибалтике.

Журналист из США поделился своими впечатлениями от посещения Эстонии, опубликовав их в статье для Politico. Махешвари заметил, что в стране появились тенденции к улучшению отношения к русскому языку и русским.

Автор статьи признался, что перед поездкой был настроен скептически, поскольку въезжал в Эстонию из России.

«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя примерно треть из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные», — уточнил журналист.

По словам Махешвари, его удивило «непринужденное и раскованное» поведение эстонцев, которые говорили по-русски. Он также обратил внимание на русскоязычное меню в ресторане.

Как отмечает Владислав Белов, это только впечатление американского журналиста, а реальную ситуацию нужно оценивать по социологическим опросам.

«Поэтому, насколько изменилось отношение к русским и русскому языку, — для меня вопрос открытый, по крайней мере, в российском дискурсе. Если то, что увидел американский журналист с точки зрения позитивных сдвигов отвечает объективным тенденциям, то это можно приветствовать. Но в любом случае путь интеграции русскоязычных в эстонское общество с необходимостью изучения [эстонского] языка никто не отменял», — заявил Белов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако, если существует тенденция свободного общения на русском языке и «никто тебя не одергивает и не указывает на необходимость общения на эстонском языке», это хорошо, отмечает эксперт.

«Все пережитки — это не новое явление. Эстонцы всегда специфически относились к своему пребыванию в Советском союзе и к русскоязычным. В любом случае, дай бог, чтобы русский язык не встречал негативного восприятия со стороны «истинных эстонцев», — сказал заместитель директора Института Европы РАН.

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