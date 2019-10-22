Трап врезался в пассажирский Boeing в «Шереметьево»

Москва, 22 октября. Трап врезался в пассажирский Boeing-787 в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Небольшой инцидент случился в одном из ключевых аэропортов Москвы.

Телескопический трап, он же — «рукав», из-за ошибки сотрудников аэропорта при раскрытии врезался в турбину пассажирского самолета вьетнамских авиалиний. В результате выдвижная конструкция поцарапала корпус турбины.

Серьезных повреждений воздушное судно не получило, никто из пассажиров, членов экипажа и сотрудников аэропорта не пострадал.

Ранее самолет «Аэрофлота», вылетевший в Лондон из «Шереметьево», был вынужден вернуться из-за отказа двигателя после взлета.