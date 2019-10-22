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Трап врезался в пассажирский Boeing в «Шереметьево»

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Трап врезался в пассажирский Boeing в «Шереметьево»Москва, 22 октября. Трап врезался в пассажирский Boeing-787 в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей

Небольшой инцидент случился в одном из ключевых аэропортов Москвы. 

Телескопический трап, он же — «рукав», из-за ошибки сотрудников аэропорта при раскрытии врезался в турбину пассажирского самолета вьетнамских авиалиний. В результате выдвижная конструкция поцарапала корпус турбины. 

Серьезных повреждений воздушное судно не получило, никто из пассажиров, членов экипажа и сотрудников аэропорта не пострадал. 

Трап врезался в пассажирский Boeing в «Шереметьево»Ранее самолет «Аэрофлота», вылетевший в Лондон из «Шереметьево», был вынужден вернуться из-за отказа двигателя после взлета.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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