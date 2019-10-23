Сирия новости 23 октября 07.00: курды-террористы заминировали Рас аль-Айн, ВС РФ и САА патрулируют Хасаку

Сирия, 23 октября. САА и российские военные начали патрулирование в Хасаке, курды-террористы заминировали мосты при отступлении из Рас аль-Айна, неизвестный беспилотник атаковал авиабазу «Хамдан». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отразила нападение боевиков в Даръа, предположительно, сформирует зону безопасности в Ракке и Хасаке совместно с турецкой армией, начала совместное патрулирование вместе с ВС РФ в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): убило двух иракских солдат в провинции Салах ад-Дин.

Курдские террористы: при отступлении заминировали все мосты в Рас аль-Айне.

Армия Ирака: атаковала ИГИЛ в провинции Салах ад-Дин, запретила выведенным из Сирии американским военным оставаться на иракской территории.

Провинция Дамаск

Группа союзных правительству Сирии ополченцев из афганской шиитской бригады «Лива Фатимийюн» прибыла сегодня в Дамаск, сообщает источник в Twitter (@humamisa). Шиитские ополченцы, которые действуют в Сирии в составе иранских сил, продолжают оказывать значительную помощь САА, выполняя задачи по борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанный боевой беспилотник нанес удар по удар по вертолетной авиабазе «Хамдан», расположенной в провинции Дейр-эз-Зор и находящейся под контролем правительственных сил и их иранских союзников. Как сообщает новостное агентство Step News, удар в районе города Абу-Кемаль был нанесен тремя беспилотниками, которые прилетели со стороны территории, подконтрольной курдам-террористам из коалиции «Демократические силы Сирии». На данный момент информация о жертвах и пострадавших в результате удара отсутствует.

Ранее иранские силы в окрестностях Абу-Кемаля, где они препятствуют передвижениям ИГИЛ и поддерживают безопасность на автодороге Багдад — Дейр-эз-Зор, неоднократно были атакованы беспилотниками. Предположительно, эти удары организованы Израилем с целью ослабить иранское влияние в Сирии.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики, предположительно связанные с «Южным фронтом» ССА, атаковали правительственные силы в районе города Ас-Санамейн в провинции Даръа. Новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) опубликовал видеозапись, на которой слышны звуки перестрелки в городе.

Напомним, в провинции Даръа, освобожденной САА от боевиков «умеренной оппозиции» и террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ), продолжается подпольное террористическое движение, члены которого совершают покушения на сирийских офицеров и многих бывших боевиков, которые пошли на примирение с Дамаском.

Провинция Ракка

Турецкий источник в Twitter (@ynms79797979) со ссылкой на источники в РФ приводит предполагаемую карту формирования турецкой зоны безопасности на севере Сирии. По информации источника, САА поможет турецким войскам изгнать курдов-террористов из 32-километровой зоны вдоль турецкой границы в провинциях Хасака и Ракка и займет ее восточную и западную часть, а также автодорогу М-4. Турецкие войска будут осуществлять контроль только в уже занятой территории между городами Телль-Абъяд и Рас аль-Айн.

Провинция Хасака

Сирийская арабская армия и военная полиция ВС РФ проводят совместное патрулирование по 70-километровому маршруту в провинции Хасака, в районе, который должен был стать частью турецкой зоны безопасности в рамках военной операции «Источник мира». Как сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork), САА и российские военные будут осуществлять патрулирование между городами Камышлы и Дарбасия.

Курды-террористы, отступившие от границы в рамках соглашения между США и Турцией, заминировали все мосты в городе Рас аль-Айн. Об этом сообщает источник в Twitter (@alkhabour21). Отметим, курдские боевики продолжали нападения на турецкие силы в Рас аль-Айне до тех пор, пока основная часть американских войск не эвакуировалась из северной Сирии. Вчера курды-террористы из SDF начали отступление, минируя пути отхода — так ранее поступали при отступлении боевики запрещенных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра1» в Пальмире и Восточном Алеппо.

Ирак

Террористы ИГИЛ убили двух сотрудников сил безопасности Ирака. Как сообщает курдское агентство Hawar News, боевики атаковали отряд сил безопасности в районе нефтяных полей «Аллас» в 35 км к северу от города Хавиджа в провинции Салах ад-Дин. Отмечается, что иракские бойцы погибли в ходе операции против «спящих ячеек» ИГИЛ в этом регионе. Бомба взорвалась под колесами автомобиля с иракцами; в дальнейшем террористы ИГИЛ обстреляли бойцов, которые пытались забрать тела, ранив еще трех человек. В настоящее время армия Ирака и отряды шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают поиск боевиков.

Между тем армия Ирака выпустила официальное заявление по поводу вывода американских войск из северной Сирии на территорию Иракского Курдистана. По сообщению телеканала Al Sumaria, американцы официально получили разрешение на прохождение через территорию Ирака транзитом, и не будут оставаться на иракской территории. Таким образом, эти американские военные должны вернуться на родину в соответствии с заявлениями президента Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.