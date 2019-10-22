Диетолог рассказала, с чем не рекомендуется пить чай

Москва, 22 октября. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных качествах чая и объяснила, с чем его не рекомендуется пить. Специалист напомнила, что в чае содержатся антиоксиданты, которые позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение.

Соломатина отметила, что антиоксиданты в этом напитке препятствуют возникновению некоторых видов новообразований. По словам эксперта, любой чай можно пить с лимоном или вареньем, но некоторые добавки могут навредить организму, пишет «Вечерняя Москва».

Она обратила внимание на то, что нельзя пить чай с молоком в большом количестве.

«Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — объяснила доктор.

Кроме того, Соломатина отметила что в горячий напиток не надо класть мед — сладкий ингредиент не навредит организму, но и не принесет никакой пользы.

Врач порекомендовала заваривать листья с верхушек чайного куста, поскольку именно такой напиток наиболее богат полезными элементами и веществами. Так, она напомнила, что чайные пакетики заполняют измельченными листьями и даже производственной пылью.

Как ранее сообщал «Ридус», более 50% россиян живут с избыточной массой тела, а 25% из них страдают от ожирения. Женщин с ожирением почти на 10% больше, чем мужчин, уточняли в Минздраве.