Наумкин назначен старшим советником спецпосланника ООН по Сирии

Москва, 22 октября. Глава Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин назначен старшим политическим советником спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.
«Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать», — заявил Наумкин.
Наумкин примет участие в первом заседании Конституционного комитета Сирии, которое состоится 29 октября в Женеве.
Ранее Наумкин уже занимал должность старшего политического советника спецпосланника ООН по Сирии, когда этот на этом посту работал Стаффан де Мистура.