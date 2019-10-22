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Наумкин назначен старшим советником спецпосланника ООН по Сирии

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Наумкин назначен старшим советником спецпосланника ООН по СирииМосква, 22 октября. Глава Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин назначен старшим политическим советником спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

«Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать», — заявил Наумкин.

Наумкин примет участие в первом заседании Конституционного комитета Сирии, которое состоится 29 октября в Женеве.

Ранее Наумкин уже занимал должность старшего политического советника спецпосланника ООН по Сирии, когда этот на этом посту работал Стаффан де Мистура.

 

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Источник: РИА Новости
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