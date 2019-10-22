Наумкин назначен старшим советником спецпосланника ООН по Сирии

Москва, 22 октября. Глава Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин назначен старшим политическим советником спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

«Это правда, я назначен. Я буду готовить Конституционный комитет и участвовать в проведении, проведу несколько дней в Женеве, потом буду время от времени туда приезжать», — заявил Наумкин.