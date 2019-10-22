Оставшиеся без чайника астронавты США на МКС попросились на кухню к россиянам

Москва, 22 октября. Американские астронавты Международной космической станции (МКС) остались без кухни из-за короткого замыкания в американском сегменте. Они попросились на кухню к россиянам, чтобы подогревать еду.

Командир МКС Лука Пармитано во время переговоров со специалистами Хьюстонского центра управления полетами сообщил, что ночью в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, отказал нагреватель воды, поэтому они остались без плиты и чайника. Сейчас астронавтам приходится пользоваться удобствами российского модуля «Звезда».

Пармитано отметил важность работы американского модуля и попросил как можно скорее решить этот вопрос. Космическая кухня оборудована нагревателем воды, который используется для приготовления сублимированной пищи, и плитой для разогрева консервированных продуктов, пишет НСН.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано, сообщает телеканал «360».

Ранее в США заявили, что не допустят ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Журналисты поинтересовались, существует ли вероятность того, что на МКС не будет американских астронавтов из-за отсутствия нового контракта с Россией на их доставку на кораблях «Союз» и отсутствия у Штатов собственных кораблей. В NASA заверили, что хотят, чтобы на МКС всегда был и американский, и российские специалисты.