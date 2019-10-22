Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации из-за роботов

Москва, 22 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что люди должны готовиться к переквалификации из-за роботизации труда. Об этом он заявил на пленарном заседании московского международного форума «Открытые инновации».

По мнению Медведева, это не первый раз в истории, когда люди отдают свою работу машинам. Он напомнил о конкуренцией между ними в XVII -XVIII веках, когда рабочие специально уничтожали технику.

Однако премьер подчеркнул, что трансформация рынка труда в связи с роботизацией неизбежна. Он пояснил, что роботам будет передан низкоквалифицированный труд, а людям предстоит креативно мыслить и оперативно решать стоящие перед ними задачи.

Он напомнил, что за 400 лет с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей. По данным ученых, в 2020–2021 годах появятся 133 миллиона новых рабочих мест взамен исчезающих 75 миллионов прежних.

«Так что это уже некоторый оптимизм, — заметил глава правительства России. — И эта уверенность основывается на процессах на рынке труда, которые мы наблюдаем сегодня. То, что происходит, в целом мире».

Он отметил, что уже есть страны, которые технологически и финансово уже готовы перейти на роботизацию — это Сингапур, Южная Корея, Германия. Он заметил, что уровень занятости в этих странах высокий. По информации Медведева, на данный момент в мире работают порядка 2,5 миллиона роботов.

Глава Кабмина призвал россиян готовиться к переквалификации.

«Мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей, — объявил Медведев. — Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами».

Премьер констатировал, что начинать надо с изменений в системе образования.

«База для этого, если говорить о России, достаточно неплохая, — констатировал он. Не зря крупные технологические компании, гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие, борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира».

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит в центре «Сколково». Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас ранее планировал посетить инновационный центр и провести там встречу с Медведевым.