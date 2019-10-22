Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Президента Гвинеи угостили русским караваем в аэропорту Сочи

231
0 Оставить комментарий

Президента Гвинеи угостили русским караваем в аэропорту Сочи

Сочи, 22 октября. Президента Гвинеи Альфу Конде, который во вторник прибыл в Сочи на форум «Россия — Африка», встретили возле самолета со свежевыпеченным караваем и солью.

Глава африканского государства, который оказался знаком с русской традицией гостеприимства, отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль, съел, а после с благодарностью поклонился.

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о готовности провести форум в ходе саммита БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета был назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Форум пройдет в Сочи 23-24 октября. В нем примут участие лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров