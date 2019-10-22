Президента Гвинеи угостили русским караваем в аэропорту Сочи

Сочи, 22 октября. Президента Гвинеи Альфу Конде, который во вторник прибыл в Сочи на форум «Россия — Африка», встретили возле самолета со свежевыпеченным караваем и солью.

Глава африканского государства, который оказался знаком с русской традицией гостеприимства, отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль, съел, а после с благодарностью поклонился.

Африканских лидеров, прилетающих на саммит «Россия-Африка», встречают солнечной погодой и русским караваем с солью.



Президент Гвинеи Альфа Конде познает российские традиции. ???????????????? pic.twitter.com/PBDly9cOow — Африканистика (@africanistika) 22 октября 2019 г.

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о готовности провести форум в ходе саммита БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета был назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Форум пройдет в Сочи 23-24 октября. В нем примут участие лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.