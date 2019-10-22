Сотрудник Фонда защиты национальный ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев прокомментировал слова бывшего узника «Митиги» капитана Владимира Текучева о нулевой народной поддержке террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Народ Ливии не хочет, чтобы страной руководило так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал капитан корабля «Теметерон» Владимир Текучев, которого три года незаконно удерживали в ливийской тюрьме «Митига». По его словам, мирные ливийцы скучают по временам бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

«Даже те, кто изначально выступал против него или даже участвовал в революции. Просто народ не ожидал, что все будет настолько плохо. Люди в Ливии не поддерживают власть (ПНС. — Прим. ред. ФАН)», — поделился с корреспондентом ФАН капитан.

В качестве примера он рассказал об апрельских событиях этого года, когда Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала операцию по освобождению Триполи от террористов. Бои проходили рядом с тюрьмой. Узники слышали канонаду и молились, чтобы бомба попала на тюремную территорию. По словам российского моряка, их не страшила смерть — заключенными двигало желание отомстить охранникам и вырваться на свободу.

«Если бы маршал Хафтар вошел в город, его бы расцеловали», — выразил уверенность Владимир Текучев.

Как отмечает бывший узник «Митиги», сейчас в Триполи невозможна народная революция. В столице Ливии террористы ПНС установили фашистский режим. Попытки воздействовать на власть жестко пресекаются — активистов и инакомыслящих сажают за решетку и ломают. Единственный вариант, при котором возможна смена власти — натиск политических соперников внутри страны. Однако против таких событий выступит мировое сообщество.

«Думаю, на Хафтара сейчас оказывается сильное давление», — отметил в разговоре Владимир Текучев.

Участник исследовательской группы Фонда защиты национальных ценностей в Ливии Александр Прокофьев подтвердил слова Текучева. В комментарии ФАН он заметил, что рейтинг премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа по результатам социологического исследования составляет всего 3,1 %.

«Это практически ничто. Говорить об общем рейтинге ПНС смысла нет, так как и власти у них по сути нет. Город контролируют бандформирования, чья власть основывается не на поддержке населения, а на оружии и финансовых вливаниях извне», — рассказал ФАН эксперт.

По словам Александра Прокофьева, сейчас в Триполи усугубляется гуманитарная катастрофа. В городе отмечаются постоянные перебои в работе электричества и водопровода, растут цены, существует кризис в медицинской сфере. Главная же проблема ливийской столицы – безопасность, а точнее её отсутствие.