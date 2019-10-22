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«Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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«Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Москва, 22 октября. Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, организация была признана виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

«Назначено наказание в виде административного штрафа в 300 тысяч рублей», — сказала Бондарева в комментарии РИА Новости.

Этот размер штрафа является минимальным по данной статье КоАП РФ для юридических лиц. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, международное правозащитное общество «Мемориал» является неправительственной организацией, изучающей политические репрессии в СССР.  Была признана иностранным агентом после проведения плановой проверки в 2013 году.

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Источник: РИА Новости
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