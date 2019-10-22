Собчак объяснила, как выбрать подходящего партнера для секса

Москва, 22 октября. Танец способен рассказать многое о человеке, в том числе то, какой он партнер в сексе. Такое провокационное заявление сделала журналистка Ксения Собчак.

В социальной сети Instagram известная телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала, как выбрать подходящего любовника. По ее словам, обращать внимание на танцующих людей необходимо для того, чтобы узнать о них много нового. При этом смотреть нужно не на движения, а на то, насколько человек раскрепощен и «отдается музыке», объяснила Собчак.

«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно так же. (…) Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», — заявила журналистка.

Отметим, что и сама Собчак не против показать себя в танце. Примером тому может служить ее свадьба с режиссером Константином Богомоловым. Торжество, прошедшее 13 сентября, которое выпало на пятницу, получилось весьма эпатажным — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.

Откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой Собчак исполнила на банкете в ресторане «Боско», куда были приглашены более 300 человек. После такого эпатажного выступления родители режиссера покинули свадьбу.

Ранее скандальный блогер Лена Миро назвала Богомолова «слабым местом» Собчак. По ее мнению, журналистка не смогла найти себе «альфа-самца». Новый супруг телеведущей, считает Миро, «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника Максима Виторгана, ни о чем народу не говорит».