Экс-депутат Рады назвал шантажом Зеленского слова евродепутата о «немирном Майдане»

Вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел пригрозила украинскому президенту Владимиру Зеленскому «немирным Майданом», если он не проведет реформы в стране. По словам экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, это уже откровенный шантаж Киева со стороны Европы.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» евродепутат Виола фон Крамон-Таубадел раскритиковала политику Зеленского и его окружения, которые делают ставку на укрепление власти в одних руках. По ее мнению, Украине нужен сильный парламент, который будет проводить реформы.

«Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране, много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого — им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать, — заявила евродепутат. — Мы не будем молчать. Мы должны разработать необходимые рекомендации, потому что в наших интересах продолжение процесса реформ».

По словам фон Крамон, украинцы, вернувшиеся с войны в Донбассе и имеющие оружие, тоже могут быть недовольны политикой Зеленского, которого они избирали для улучшения жизни на Украине.

«И если люди не будут довольны, следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — предостерегла евродепутат.

Депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявления госпожи фон Крамон «откровенным шантажом».

«Проведение реформ — это процесс беспрерывный. Но мы не видим никакой стратегии и конечного результата применительно к реформам, которые навязываются Украине международным сообществом, той же Европой. Потому что реформа — это, по сути, стремление сделать жизнь в стране лучше. Но на Украине, к сожалению, реформы, проведенные в разных сферах жизни, не дали положительных результатов. Ожидаемого эффекта — ноль. Так надо ли нам слушать, что нам так настоятельно рекомендуют европейцы? Но госпожа евродепутат, по сути, заявила, что Киев обязан слушать Евросоюз, который дает ему деньги на реформы. Говоря о немирном Майдане, она прозрачно намекнула, что Европа способна поднять новое восстание на Украине, если Зеленский будет перечить», — считает Спиридон Килинкаров.

Собеседник ФАН напомнил, что Майдан 2014 года так же был организован и профинансирован Западом.