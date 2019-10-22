Москва, 22 октября. Народный артист России Александр Розенбаум назвал условие, при котором сбреет усы.

Розенбаум допустил, что может сбрить свои усы. Однако он подчеркнул, что для этого должны быть очень веские поводы, передает «Культуромания».

«Я не знаю, какую роль, в каком кино мне надо предложить, чтобы я сбрил усы, — признался он в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Ради какой-то серьезной роли, серьезной очень. Которая мне будет очень интересна, до безумия. Потому что усы я могу сбрить только в безумном состоянии».

В сентябре этого года Розенбаума прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Операция прошла успешно. Певцу удалили опухоль. По слухам, у исполнителя было онкологическое заболевание, однако сам артист эту информацию опровергает.

Поклонники творчества Розенбаума переживали за здоровье артиста. До последнего момента не было точно известно, состоится ли запланированный на 21 сентября сольный концерт музыканта в Петербурге.

По словам очевидцев, Розенбаум блестяще выступил, хорошо выглядел и несколько раз исполнил свои хиты на бис, несмотря на то, что период реабилитации получился очень коротким. Одну из новых композиций певец посвятил своему другу — боксеру Косте Цзю, который 20 сентября отметил 50-летний юбилей.