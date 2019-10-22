Вашингтон, 22 октября. Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза, об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Представитель 39-го президента США рассказала, что 95-летний Картер получил травму после падения в собственном доме в штате Джорджия.

BREAKING: Spokeswoman says former President Jimmy Carter hospitalized with a pelvic fracture after falling in his home. https://t.co/n7c8GuINFn — The Associated Press (@AP) 22 октября 2019 г.

Отмечается, что речь идет о переломе без осложнений. Бывший американский лидер находится в хорошем настроении и намерен продолжить восстановление у себя дома.

Associated Press отмечает, что это уже третье падение Картера за последние месяцы.

Впервые он упал в мае, тогда ему потребовалась операция по замене тазобедренного сустава. Следующие два падения, включая последнее, произошли в октябре.

Джимми Картер дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Весной он был признан самым долгоживущим среди американских лидеров. Также 39-й президент США от Демократической партии известен тем, что стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Недавно он и его 92-летняя супруга Розалин стали самой долгоживущей первой супружеской парой, обогнав Джорджа и Барбару Буш, а сам Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.