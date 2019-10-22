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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза

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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом тазаВашингтон, 22 октября. Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза, об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Представитель 39-го президента США рассказала, что 95-летний Картер получил травму после падения в собственном доме в штате Джорджия.


Отмечается, что речь идет о переломе без осложнений. Бывший американский лидер находится в хорошем настроении и намерен продолжить восстановление у себя дома.

Associated Press отмечает, что это уже третье падение Картера за последние месяцы.

Впервые он упал в мае, тогда ему потребовалась операция по замене тазобедренного сустава. Следующие два падения, включая последнее, произошли в октябре. 

Джимми Картер дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Весной он был признан самым долгоживущим среди американских лидеров. Также 39-й президент США от Демократической партии известен тем, что стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Недавно он и его 92-летняя супруга Розалин стали самой долгоживущей первой супружеской парой, обогнав Джорджа и Барбару Буш, а сам Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.

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Источник: Apnews.com
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