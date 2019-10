Вашингтон, 22 октября. Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза, об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Представитель 39-го президента США рассказала, что 95-летний Картер получил травму после падения в собственном доме в штате Джорджия.

BREAKING: Spokeswoman says former President Jimmy Carter hospitalized with a pelvic fracture after falling in his home. https://t.co/n7c8GuINFn