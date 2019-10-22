Превратившую дом в зверинец американку лишили детей

Вашингтон, 22 октября. Департамент по делам детей и семьи забрал трех дочерей у женщины, которая держала дома 245 животных. Сотрудники службы дикой природы забрали животных из ужасного зверинца.

В полицию обратился муж американки Грегг Нельсон. Мужчина признался, что хочет прекратить свои отношения с женой и живущей с ними же подругой. Он также заявил, что хочет забрать своих дочерей восьми, девяти и десяти лет из дома, который его жена превратила в зоопарк.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в доме трех девочек, соседствующих с 245 животными, среди которых были четыре собаки, две кошки, девять морских свинок, 12 кроликов, четыре хомяка, 10 опоссумов, 14 птиц, два геккона, черепаха, еж, а также почти две сотни мышей и крыс. Жилье было завалено мусором и результатами жизнедеятельности животных.

Начальник полиции Эдгевотер Джо Мамони признался, что это было самое ужасное жилье, в котором он бывал, об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.

«Мне было жалко девчонок. Это просто грустно», — отметил он.

С девочками работают сотрудники департамента по делам детей и семьи, после чего их передадут родственникам. Животных отдали в приют, сообщает телеканал «360».