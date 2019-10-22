Малькевич рассказал на форуме в Анкаре о засевших в Триполи террористах из ПНС Ливии

Предотвращение террора и насилия в мире — основная повестка проходящего в столице Турции Международного симпозиума по радикализации и экстремизму. С большим докладом на тему «Взаимодействие некоммерческих организаций с традиционными и социальными медиа в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом» на форуме выступил глава комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В своем докладе Малькевич, в частности, подробно рассказал о ситуации в Ливии, в том числе о преступлениях так называемого ПНС Ливии, которое фактически является террористической организацией, а также о пытках и насильственном удержании российских граждан в ливийских тюрьмах.

Как пояснил Малькевич Федеральному агентству новостей, свою основную задачу он видит в том, чтобы максимально проинформировать международное сообщество о преступлениях засевшего в Триполи террористического режима (так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии). По словам собеседника ФАН, необходимо, объединившись, остановить наконец кровавый беспредел в стране, которая до «внешней демократизации» и зверского убийства Муаммара Каддафи в 2011 году была богатейшей на континенте.

«В ходе общей дискуссии я рассказал о ситуации в Африке и о том, что сегодня происходит в Ливии. Мой доклад по Ливии произвел настоящий фурор, — рассказал глава ФЗНЦ. — Дискуссию, в которой я участвовал, модерировал сотрудник Госдепа США и, поверьте, все, что я рассказывал, он слушал буквально с выпученными глазами. Для него оказалось новостью, что у власти в Триполи находятся настоящие террористы и преступники, которые пытают людей, что там невозможно работать, и так далее. Дискуссия была посвящена тому, как предупреждать терроризм, но многие участники оказались поставлены буквально в тупик моим вопросом, как быть и что делать, если террористы уже находятся у власти, как это имеет место в Триполи».

Напомним, в Ливии с 2011 года идет гражданская война, начавшаяся после убийства при прямом науськивании Запада ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в ливийской столице Триполи власть находится в руках террористов, которые именуются Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Эта террористическая структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, опирается исключительно на боевиков, среди которых — члены запрещенных в РФ террористических группировок «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

Террористы из ПНС Ливии незаконно удерживают в тюрьме двух российских граждан, фактически похищенных и взятых в заложники. Это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, которых уже полгода держат в ливийской тюрьме в пыточных условиях без предъявления обвинений.

С террористами, засевшими в Триполи, борется возглавляемая Халифом Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА), которая ведет антитеррористическую операцию. ЛНА контролирует восток Ливии, где власть принадлежит выборному органу — Палате представителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.