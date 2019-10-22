В Совфеде посоветовали НАТО «не шутить с проснувшимся медведем»

Москва, 22 октября. Миллионы евро страны Североатлантического альянса потратили на зимнюю экипировку — форму, способную согреть военных в 40-градусный мороз. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич сравнил Россию с медведем, с которым зимой в лесу встречаться не стоит.

Российский сенатор оценил покупку военного блока, указав на то, что страны Североатлантического альянса просто в «бирюльки играются», поскольку понятия не имеют о том, что такое русская зима в Сибири.

Клинцевич посоветовал «не шутить с проснувшимся медведем» зимой.

«Вам, ребята, в лесу зимой с медведем делать нечего. Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав», — предупредил сенатор.

Он также выразил уверенность, что НАТО демонстративно закупила экипировку, превратив это в информационный повод. По его мнению, эта новость является частью пропагандистской войны и психологического давления. Клинцевич также указал, что главная цель этой демонстрации — показать, что НАТО сможет «поставить на место этого русского медведя».

Член комитета напомнил, что Россия никогда не начинает войну, но всегда заканчивает ее во всех столицах государств, которые начинали военные действия против РФ.

Как сообщал НСН, ранее Клинцевич назвал пропагандистской акцией заявление США о выводе военного контингента из Афганистана. Сенатор напомнил, что американцы традиционно не уходят оттуда, «куда зашли».