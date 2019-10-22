Лукашенко рассказал о «дуге нестабильности» вокруг Белоруссии

Минск, 22 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о напряженности, которая наблюдается вдоль границ республики. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии награждения военнослужащих.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер также подчеркнул важность работы спецслужб, которые охраняют интересы государства и мир в стране.

Ранее Лукашенко признался, что «крутится, как белка в колесе». По словам политика, иногда он может выбрать время и отдохнуть на природе, например, пожарить шашлык в лесу, однако для этого нужно, чтобы у президента Белоруссии не было запланировано каких-либо мероприятий.

Кроме того, президент Белоруссии сообщил, что иногда берет три–четыре дня отпуска на неделе, однако полноценным отдыхом это назвать нельзя. Лукашенко уточнил, что в такие дни он просто не проводит публичных мероприятий.

Отметим, что 21 ноября Лукашенко впервые за долгое время посетит Евросоюз. Глава Белоруссии планирует совершить официальный визит в Австрию и встретиться со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Это будет первый визит Лукашенко в страну Евросоюза за последние три года. В последний раз он посещал ЕС в мае 2016 года, когда прибыл в Рим и Ватикан.