В Минсельхозе РФ назвали стабильной ситуацию на рынке гречневой крупы

Москва, 22 октября. Ситуация на рынке гречневой крупы стабильна, заявили в Минсельхозе РФ.

По данным ведомства, в сентябре этого года специалисты зафиксировали незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. Как указали в Росстате, средняя цена сельхозпроизводителей — 13,6 рубля за килограмм.

«Что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время, по данным ведомства, гречиху выращивают на территории 49 субъектов РФ. Валовые сборы заметно колеблются по годам, зависит это от урожайности, на которую влияют погодные условия, объяснили в министерства.

В 2019 году Минсельхоз ожидает урожай гречихи на уровне порядка 750 тысяч тонн, что соответствует среднемноголетним показателям. В связи с тем, что урожай в 2017 году был рекордным — более 1,5 миллиона тонн — средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза.

В целом ситуацию на рынке гречневой крупы в министерстве назвали стабильной.

Как напоминает «ФедералПресс», поставщики ранее предупредили россиян о повышении цены на гречку. По их словам, стоимость на крупу может измениться как на 20-25%, так и на все 50%. Однако эксперты, опрошенные телеканалом «360», заверили, что волноваться о дефиците или заоблачных ценах не стоит.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей экономист Василий Колташов, какая-то причина для повышения цен на продукты всегда будет находиться. Стабилизировать стоимость гречневой крупы, по его мнению, могут субсидии от правительства.