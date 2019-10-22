Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над акваториями трех морей

Москва, 22 октября. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над нейтральным водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что в эскорт бомбардировщиков входили также истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50, а на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Cтратегический ракетоносец Ту-95МС, согласно кодификации НАТО — Bear («Медведь»), был создан в качестве носителя стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности.

Ту-95МС является модифицированной версией самолета Ту-95. Это самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец.