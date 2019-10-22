Минобороны Турции отказалось продлевать паузу в операции против курдов-террористов в Сирии

Анкара, 22 октября. Турция не намерена продлевать паузу в военной операции против курдов-террористов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Временный режим прекращения огня в рамках антитеррористической операции Турции на севере Сирии завершается в 22:00 мск 22 октября. С этого момента подразделения Вооруженных сил Турции продолжат разминирование приграничных районов Сирии и расширение зоны контроля. При этом все вооруженные формирования, которые останутся в турецкой зоне контроля после 22:00 мск будут уничтожены.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие военные планируют взять под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

13 октября Пентагон заявил о планах вывести из северных районов Сирии американские войска из-за операции Анкары против курдских террористов. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции против курдских террористов на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.