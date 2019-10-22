Укупник разоблачил пятого мужа Лолиты и назвал его альфонсом

Москва, 22 октября. Пятый супруг Лолиты Милявской — тренер по сквошу Дмитрий Иванов — до брака с певицей состоял в серьезных отношениях со взрослой и обеспеченной женщиной. Об этом заявил друг артистки, музыкант Аркадий Укупник.

Ранее стало известно, что Московский суд зарегистрировал заявление Иванова о расторжении брака с Лолитой. Аркадий Укупник, комментируя эту новость, разоблачил мужа певицы и назвал его альфонсом. Он заявил, что Иванов до брака с Милявской состоял в отношениях с состоятельной женщиной.

«Сбылись мои самые худшие опасения. Хотя, они сбылись через девять лет. И ничего не предвещало. Но сейчас, когда я отматываю пленочку назад, то я могу сказать, что этого молодого человека я знал до того, как он познакомился с Лолитой. Он находился в отношениях со взрослой женщиной, обеспеченной и долго с ней находился, тогда это было похоже на мезальянс», — рассказал Аркадий Укупник в студии ток-шоу «Пусть говорят».

По словам артиста, первое время его смущали разница в возрасте и социальном статусе между Милявской и Ивановым. Однако со временем Укупник привык к паре. Однако, добавил артист, последние два-три года Лолита была несчастлива в отношениях с молодым мужем. По его мнению, внутреннее состояние Милявской «было ужасным».

«Сначала это был мезальянс, потом это перешло в отношения альфонса и его сожительницы», — добавил Аркадий Укупник.

По его словам, для Иванова отношения с Лолитой были практически фиктивным браком, и мужчина просто использовал певицу. Укупник добавил, что после расставания с мужем Милявская стала выглядеть и чувствовать себя лучше.

Как передает KP.Ru, Лолита увидела совместные фото своего мужа с любовницей — 40-летним косметологом из Белоруссии. Артистка рассказала, что Иванов по-прежнему ходит в вещах, которые она ему покупала. Певица подтвердила, что все эти годы муж был у нее на содержании.