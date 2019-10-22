Хоккеист КХЛ рассказал, какими «страшилками» про Россию пугают в Канаде

Москва, 22 октября. Нападающий «Авангарда» канадский хоккеист Роб Клинкхаммер рассказал о «страшилках», которые рассказывают про Россию и КХЛ в Северной Америке.

Клинкхаммер отметил, что, приехав в Россию, он сломал все свои стереотипы об этой стране. Он пояснил, что в Северной Америке, в частности в Канаде, много слухов о РФ, которые на самом деле не соответствуют реальности.

«В Северной Америке мы постоянно слышим страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди», — привел примеры хоккеист.

Он признался, что немного побаивался перебираться в Россию. Однако переход его убедил, что все опасения были напрасны.

«Мне повезло играть в отличных организациях и никогда не беспокоиться по поводу денег, — приводит его слова Sport24. — Здесь отличные люди, россияне всегда готовы мне помочь».

Он отметил, что одноклубники отзывались помочь при любой его проблеме, даже найти няню для детей.

«Если ты попросишь русского помочь, он сделает все что сможет», — заметил канадский спортсмен.

Единственное, что Клинкхаммеру совсем непривычно в России — язык. Он отметил, что не всегда может разобраться с переводом, поэтому многие высказывания ему кажутся агрессивными. При этом спортсмен подчеркнул, что никого не хотела задеть: просто у канадцев более мягкий язык.

«Для североамериканцев он звучит очень резко, — констатировал он. — Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чем же он так говорит?» Я совсем не знаю язык, и, когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого».

В остальном, признался игрок «Авангарда», ему в России комфортно.

«Если сравнивать со своими мыслями три года назад, то Россия превысила мои ожидания», — резюмировал он.

Клинкхаммер стал играть в КХЛ в 2016 году. Спортсмен выступал за минское «Динамо», «Ак Барс» и «Авангард».

Ранее генеральный промоутер крупного ночного клуба Москвы Icon Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин не привык платить за себя сам и считает, что все ему обязаны.