Россиянам предложат «крепкие» напитки для здорового образа жизни

Москва, 22 октября. Британская компания Freedrinks Ltd планирует вывести на российский рынок безалкогольные напитки, напоминающие по вкусу крепкий алкоголь — виски, бренди и джин. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на совладельца фирмы, российского предпринимателя Игоря Сосина.

По словам бизнесмена, спрос на такие напитки должны обеспечить граждане, которые переходят на здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Отмечается, что продукция попадет в продажу под брендом Zeo. Планируется, что ее будут реализовывать как в рознице, так и в барах и кафе. «Крепкий» напиток предназначен для коктейлей, которые будут по вкусу напоминать алкогольные.

Как отмечает издание, безалкогольный «крепкий» напиток производят при помощи гидролата — воды, которая формируется при дистилляции растительного сырья. Такая технология сложная, а это свидетельствует о том, что на производство будет потрачено больше средств.

По словам бренд-менеджера White Rabbit Family Евгения Шашина, по этой причине безалкогольный коктейль будет стоить практически так, как и алкогольный. Однако он выразил уверенность в том, что за ближайшие пять лет такие напитки займут около 15% продаж в столичных заведениях.

Freedrinks Ltd — не единственная фирма, которая работает над производством такой продукции. К примеру, «крепкие» напитки компании Seedlip, созданной четыре года назад, продаются в 25 государствах, в том числе в Штатах и Германии.