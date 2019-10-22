Организатор «спящей» террористической группировки в Красноярске получил 17 лет

Красноярск, 22 октября. Организаторы и члены «спящей» террористической ячейки осуждены в Красноярске на сроки до 17 лет. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.
Как уточнили в ведомстве, в начале 2017 года красноярец организовал группировку, которая начала называть себя «Красноярский джамаат».
Банда состояла из семи человек. Как уточнили следователи, она являлась «спящей» ячейкой международной террористической организации. Целью преступников были пропаганда, оправдание, поддержка и финансирование терроризма.
Следователи также выяснили, что новых членов вербовали в Соборной мечети, молельных комнатах, халяльных кафе города, а также среди студентов вузов Красноярска. Кроме того, злоумышленники отправляли деньги за пределы России для поддержки террористов.
Во вторник в Красноярске были осуждены организаторы и члены террористической ячейки. Ключевому руководителю преступной группы назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты уголовного дела получили сроки от 5,5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее один из членов банды террористов в Ставрополье получил 15 лет колонии. Собранные Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу СК РФ доказательства помогли установить вину Рустама Исмаилова. Его признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям: бандитизм, террористический акт, незаконное изготовление оружия и покушение на совершение террористического акта.