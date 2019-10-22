Организатор «спящей» террористической группировки в Красноярске получил 17 лет

Красноярск, 22 октября. Организаторы и члены «спящей» террористической ячейки осуждены в Красноярске на сроки до 17 лет. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в начале 2017 года красноярец организовал группировку, которая начала называть себя «Красноярский джамаат»​​​.

Банда состояла из семи человек. Как уточнили следователи, она являлась «спящей» ячейкой международной террористической организации. Целью преступников были пропаганда, оправдание, поддержка и финансирование терроризма.

Следователи также выяснили, что новых членов вербовали в Соборной мечети, молельных комнатах, халяльных кафе города, а также среди студентов вузов Красноярска. Кроме того, злоумышленники отправляли деньги за пределы России для поддержки террористов.

Во вторник в Красноярске были осуждены организаторы и члены террористической ячейки. Ключевому руководителю преступной группы назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты уголовного дела получили сроки от 5,5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее один из членов банды террористов в Ставрополье получил 15 лет колонии. Собранные Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу СК РФ доказательства помогли установить вину Рустама Исмаилова. Его признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям: бандитизм, террористический акт, незаконное изготовление оружия и покушение на совершение террористического акта.