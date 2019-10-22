Германия отказалась признавать «голодомор» геноцидом украинского народа

Берлин, 22 октября. Германия не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот.

Министр прокомментировал петицию с просьбой бундестагу признать «голодомор» на Украине в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима». Рот отметил, что события могут быть охарактеризованы как «ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди и которая привела к миллионам смертей», пишет «Царьград». Он призвал различать политическую и международно-правовую оценку, так как определение «геноцид» появилось в международном праве только с 1948 года, сообщает «Взгляд.ру».

«Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы как геноцид в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении Рота, опубликованном на сайте бундестага.

Напомним, власти Украины позиционируют голод в СССР как «геноцид украинцев» и «тоталитарный террор». МИД РФ отмечал, что голод в Советском Союзе в период 30-х годов стал гуманитарной катастрофой и трагедией для многих народов. Позиционирование произошедшего как «геноцида» в Москве назвали попыткой политизировать историю.

Ранее Палата представителей Соединенных Штатов признала голод на Украине в 1932–1933 годах геноцидом населения страны. В интервью Федеральному агентству новостей политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко выразил мнение, что в решении Вашингтона, безусловно, виден политический подтекст.