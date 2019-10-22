Налоговый махинатор из МГД Ступин занесен в «черный список» адвокатов

«Умное голосование» Навального помогло попасть в Мосгордуму кандидату от КПРФ Евгению Ступину – адвокату, обманывающему налоговые органы и избирателей. Ступин не имеет выигранных дел и находится в «черном списке» адвокатов.

Евгений Ступин – депутат от КПРФ в Московской городской думе VII созыва от 20 округа. Попасть в городской парламент политику помогли: агитационная кампания, построенная на громких инфоповодах, обмане и «Умное голосование», выдавшее фамилию коммуниста в списке рекомендованных кандидатов.

Коммунист использовал для агитационной работы свой адвокатский статус и общественную деятельность, выставляя себя борцом за права москвичей. Репутация адвоката и самореклама на социальных темах помогли набрать Ступину голоса, «склонив чашу весов выбора» в его пользу в Единый день голосования.

Однако с адвокатской деятельностью депутата от КПРФ не все так гладко. Есть все основания полагать, что «Умное голосование» порекомендовало жителям обманщика.

Адвокатское фиаско Ступина

Ступин действующий адвокат - член Адвокатской палаты города Москвы и Коллегии адвокатов «Комаев и партнеры». Регистрационный номер - 77/13372.

Коммунист также является основателем адвокатской фирмы «Ступин и партнеры». В команду юриста входят Андрей Котельников и Елена Петрова.

Компания позиционирует себя как самых лучших адвокатов в Москве, и предлагает широкий перечень оказания юридических услуг: от простых консультаций и представительства в судах по гражданским делам до участия в сложных арбитражных и уголовных процессах. По их мнению, прейскурант демократический. Евгений Ступин согласен принять участие в уголовном деле всего лишь от 100 000 рублей.

Андрей Котельников и Елена Петрова – достаточно опытные и титулованные юристы, имеют положительную судебную практику. Ступин же таким похвастаться не может. Как оказалось, коммунист внесен в «черный список» адвокатов из-за практически полного отсутствия выигранных дел. Политик, судя по данным рейтингового сайта, проиграл все 43 взятых на себя дела.

Клиенты не довольны качеством оказания услуг. Москвичи отмечают его некомпетентность и грубость. Юрист берет за свою работу большие деньги, но обещанного результата не предоставляет. Некоторые жители столицы заявляли, что адвокат ведет себя, как преступный элемент, и постоянно унижает своих клиентов. А мы напомним, что основной профиль юриста – уголовные дела.

Из всего этого можно сделать удручающий вывод: если в вашем окружении есть неугодный человек, оказавшийся в беде, то вы знаете кому нужно позвонить, чтобы он все-таки оказался в тюрьме. И всего от 100 000 рублей.

Нелегальная контора и обман избирателей

Компания «Ступин и партнеры» создана депутатом Мосгордумы под видом адвокатского объединения. Это следует из названия, в котором отмечено партнерство с другими юристами. Согласно статьям 22 и 23 ФЗ № 63 от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокатское объединение необходимо регистрировать в качестве юридического лица.

Юридическая компания депутата ИНН не имеет, а значит не зарегистрирована. Однако это не мешает адвокатам брать деньги со своих клиентов. Платятся ли в таком случае налоги? Вопрос риторический. В итоге получается, что объединение действует нелегально.

Предвыборная самореклама Евгения Ступина была основана на передергивании фактов. И это касается не только адвокатской репутации. В качестве примера приведем историю с ГБУ «Жилищник» и погибшей москвичкой, которую сам же на своем сайте рекламировал депутат.

На своем сайте он опубликовал новостную статью, в которой отмечается, что благодаря его иску удалось отсудить у ГБУ «Жилищник» миллион рублей в пользу дочери Екатерины Шевченко, чья мать - Галина Токмакова - погибла после падения на лед. Однако в материале сильно передернуты факты.

Ступина изначально просили найти и наказать виновных в гибели женщины, то есть фактически должны были быть возбуждены уголовные дела. Но адвокат ограничился лишь подачей гражданского иска в суд о взыскании морального вреда. При этом вместо заявленной суммы в 5 000 000 рублей пострадавшей по итогу судебного процесса было присуждено всего 500 000 рублей, а не миллион. Московский городской суд сократил выплату до полумиллиона, что отражено в деле № 33-43243/2019. Но самое важное, что дочь погибшей в большей степени имела претензии к врачам, которые могли оказать неквалифицированную медицинскую помощь. Токмакова болела сахарным диабетом, что осталось без должного внимания. Женщина умерла от сепсиса и газовой гангрены. СО ОМВД по району Некрасовка УВД по ЮВАО отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению Шевченко. Дочь погибшей так и не смогла восстановить справедливость.

В последствии в судебном заседании была заказана государственная медэкспертиза и ставился вопрос о качестве оказанной медицинской услуги. Однако спустя год после ее назначения и проведения к врачам никто претензий не предъявлял, в том числе и Ступин. Хотя судебно-медицинская экспертиза доказала факт наступления смерти из гангрены и сепсиса на фоне диабета, что отражено в материалах дела № 2-93/19 Кузьминского районного суда. Не известно, представлял ли он интересы Шевченко в каком-либо деле против Минздрава, куда логичным было бы направить иск. Уголовных дел возбуждено не было, то есть все виновные по факту не наказаны. Ответственность понес лишь ГБУ «Жилищник».

В итоге получается, что Навальный через «Умное голосование» прорекламировал и помог попасть в Мосгордуму «налоговому аферисту», чья адвокатская деятельность ведется через нелегальное объединение. Дела клиентов – способ оказаться на виду для набора политических очков.