Малькевич призывает СК опросить делегацию Сарраджа в Сочи о похищении россиян в Ливии

Москва, 22 октября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Следственному комитету РФ с просьбой допросить делегацию Правительства национального согласия Ливии, которая посетит форум «Россия — Африка» в Сочи.

Предметом разговора должна стать судьба захваченных в Триполи россиян — Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, которые вот уже 5 месяцев удерживаются в ливийской тюрьме «Митига».

«Все это происходит с ведома и, очевидно, при активном участии членов Правительства национального согласия Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. Исходя из этого, мы не можем оценить действия ливийских властей иначе, как проявление политического терроризма», — отметил Малькевич.

Глава Фонда также призвал правозащитные организации присоединиться к работе по оказанию помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом. Он обратил внимание на нечеловеческие условия содержания узников в «Митиге». Известно, что надзиратели ради развлечения дробят заключенным кости выстрелами из автоматов, обращают в рабство нелегальных мигрантов и бросают в камеры женщин только за то, что те появились на улице без сопровождения мужчины. Бывший узник «Митиги» Владимир Текучев, к примеру, сравнил террористов ПНС Ливии с фашистами, которые «ломают» всех инакомыслящих.

Напомним, что форум «Россия — Африка» состоится 23-24 октября в Сочи. Ожидается, что в состав делегации ПНС Ливии войдут глава правительства Президентского совета Файез Саррадж, министр иностранных дел Мохамед Сияла, постпред в Африканском союзе Джума Амер и советник главы Ливии по СМИ Хассан Элхуни.

Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологических исследований, о чем заблаговременно были поставлены в известность местные власти. Одна из вооруженных группировок похитила россиян и поместила их тюрьму «Митига». Несмотря на то, что Шугалей и Али Суэйфан находятся в тюрьме уже 5 месяцев, ливийские власти до сих пор не предъявили арестантам обвинения.