Матвиенко предложила бороться с ростом доли платных мест в медицинских вузах

Москва, 22 октября. Доля платных мест в медицинских вузах растет, необходимо усилить координирующую роль Минздрава как центра ответственности за подготовку кадров. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, из 103 вузов, осуществляющих подготовку медиков, только 47 подведомственны Минздраву. В связи с этим учебные заведения самостоятельны в определении доли платных и бюджетных мест. Последних, как уточнила Матвиенко, в этом году не распределили между вузами по конкурсу более двух тысяч.

Спикер Совфеда предложила бороться с ростом доли платных мест в медвузах. В частности, изменить методику распределения контрольных цифр приема и установления показателей трудоустройства выпускников. При этом, как пишет «ФедералПресс», спикер Совфеда считает, что нести ответственность за трудоустройство студентов должны ректоры медицинских вузов.

«Пора создать эффективную и адекватную новым вызовам систему взаимодействия Минобрнауки, Минздрава России и субъектов федерации», — считает Матвиенко.

Она также полагает, что в кратчайшие сроки должна быть завершена работа по формированию реестра всех обучающихся по медицинским специальностям.

Матвиенко отметила, что доля студентов, заключивших договор о целевом обучении в медицинских вузах, должна быть доведена до 90%.

Ранее аналитики QS Quacquarelli Symonds составили рейтинг 500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников. В список попали сразу 13 российских вузов. Так, лидирующие позиции занимает Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ).

Тем временем депутат Геннадий Онищенко предложил распределять дополнительные бюджетные места на сильные вузы. На эту инициативу отреагировала заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская. По ее словам, вузы, в которых высокий спрос на контрактную подготовку, в том числе медицинские, сами не подают заявку на большее количество бюджетных мест.