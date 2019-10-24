Сирийская армия вошла в бывшую американскую базу в Манбидже

Дамаск, 24 октября. Подразделения сирийской правительственной армии вошли на территорию американской военной базы в районе Аль-Саидия, расположенную к юго-западу от города Манбидж, провинция Алеппо. Это произошло после того, как американские войска были выведены с этой базы несколько дней назад, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На складе хранились снаряжение, оружие и боеприпасы американских войск, которые они сожгли до того, как покинули базу и двинули в сторону Ирака. По словам военных, база была серьезно укреплена. На ее территории располагались поле для бросков, штаб-квартира для технического обслуживания автомобилей, ухода за больными, обучения, отдыха, связи и ряд военных школ.

Израильские оккупационные силы сожгли документы, устройства связи, ноутбуки, компьютеры, мониторы и лекарства, хранившиеся на складе американской армии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Накануне вертолеты ВКС РФ также прибыли на авиабазу города Ат-Табка. В настоящее время на авиабазе продолжаются работы по расчистке от завалов строительного мусора взлетно-посадочных полос.

Напомним, что силы США продолжают выводить свои силы с сирийской территории, эвакуировать базы и перемещать военную технику в направлении Ирака. С начала турецкой антитеррористической операции оккупационные силы переправили сотни солдат и военной техники из нескольких районов Сирии в Ирак через незаконные коридоры и аэропорты.

Ранее стало известно, что военный конвой американской армии, состоящий из нескольких транспортных средств, был выведен из районов Алеппо и Ракки, переброшен через провинцию Хасака и направлен в сторону Ирака в сопровождении нескольких военных вертолетов США.

Американские военные выехали колонной из более чем 100 грузовиков в направлении города Камышлы — по всей видимости, с целью завершения эвакуации баз вооруженных сил США на территории сирийской республики.