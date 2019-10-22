Пентагон убеждает Трампа создать в Сирии «новый анклав» для курдов-террористов

Соединенные Штаты Америки рассматривают различные методы воздействия на Турцию для решения «курдской проблемы» и президент Дональд Трамп «полностью готов» применить силу, объявил в эфире телекомпании CNBC госсекретарь США Майк Помпео. Глава американской дипломатии не стал уточнять, что станет «красной чертой», после которой последует нападение на союзника по НАТО.

Попытки США заткнуть «Источник мира»

Напомним, сегодня в 22.00 истекает 120-часовой срок приостановки турецкой военной операции «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на приостановку наступления после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который специально прилетел в Анкару, чтобы остановить контртеррористическую операцию. Несмотря на заявления Трампа о том, что Америка ничем не обязана курдским боевикам, связанным с террористической «Рабочей партией Курдистана», в Вашингтоне придают огромное значение сохранению подконтрольных курдских террористических формирований.

«Мы предпочитаем мир войне, — объявил Помпео в вечернем шоу CNBC. — Но если потребуется решительные действия или военная операция, следует понимать, что президент Трамп полностью готов действовать».

С помощью США курды-террористы, связанные с РПК, превратились в настоящую оккупационную армию, которая перехватила у группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) контроль над нефтью Сирии. После начала турецкой военной операции Трамп объявил о выводе американских сил из северной Сирии. Главари курдских террористических группировок объявили это предательством со стороны США и оставили практически без охраны лагеря с пленными террористами и сторонниками ИГИЛ1. Деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ в восточной Сирии в Вашингтоне объявили поводом сохранить «ограниченный контингент» на территории Сирии. В рамках американской стратегии «управляемого хаоса» курдские террористы, организовав побеги террористов ИГИЛ и их жен и детей, дали Вашингтону благовидный предлог не выводить войска.

«Ограниченный контингент»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска уйдут из северной Сирии, зоны безопасности, которую планируют занять турецкие силы. «Ограниченный контингент» из 200 бойцов спецназа останется, чтобы курдские боевики не вздумали вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и самое главное — не посмели продавать ему сирийскую нефть. Вероятно, именно эти силы Белый дом готов применить против турецких военных — и «красной линией» здесь может стать любая попытка Турции продвинуться дальше объявленных 30 километров вглубь сирийской территории.

На данный момент военное столкновение между двумя союзниками по НАТО очень маловероятно, считает военный эксперт Борис Рожин, и заявление Помпео скорее относится к области предвыборной пропаганды: Трамп и его команда хотят доказать, что не потеряли контроль над ситуацией в Сирии.

Рожин напомнил, что ранее Вашингтон угрожал Турции только экономическими санкциями — они не вступили в силу, поскольку Анкара согласилась приостановить операцию.

«Трамп больше заявлял о том, что США готовы применить экономические санкции, которые уничтожат турецкую экономику. Военное столкновение, конечно же, маловероятный сценарий, — уверен военный эксперт, — все-таки США и Турция союзники по НАТО, тесно «переплетенные» в военных вопросах, да и американское ядерное оружие дислоцировано на территории Турции (и служит с точки зрения Вашингтона важнейшим фактором сдерживания Ирана. — Прим. ФАН)».

Эксперт напомнил, что США требовали от Анкары обеспечить безопасность военных США в зоне операции против курдских террористов.

«Произошедший недавно обстрел американской базы в районе Кобани вызвал возмущение в США, и соответственно Трампу надо показать, что он готов защищать жизни американских солдат», — отметил Борис Рожин в интервью Федеральному агенту новостей.

Новый «Ат-Танф» для курдов-террористов

По мнению военного эксперта, определенные силы как в Пентагоне, так и в окружении Трампа стремятся оставить Заевфратье горячей точкой на карте Сирии. Ведущую роль в этом должны играть террористы из курдских незаконных вооруженных формирований, которые продолжат вывозить сирийскую нефть.

«Если сценарий «ограниченного контингента» будет реализован, то это будет предусматривать создание отдельного анклава по образцу «зоны деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа». Он будет расположен около границы, чтобы иметь возможность получать снабжение из Ирака через провинцию Анбар — ведь если снабжение будет осуществляться только по воздуху, стоимость содержания такого анклава станет многократно больше, — отметил собеседник ФАН. Возможно, речь идет о районе Аш-Шаддади, где находится нефтеперерабатывающий завод, и южнее — до нефтяного поля «Аль-Омар» и нефтяного завода «Коноко», это в направлении Хаджина. 200 человек спецназа, конечно, маловато для контроля такой территории, так что вполне возможно, заявления об «ограниченном контингенте» — просто попытка затормозить вывод войск и обеспечить плацдарм, где потом, в случае изменения обстановки, можно попытаться нарастить военное присутствие».

Трамп работает на зрителя

Между тем близится 2020 год и команда Трампа уже сейчас начинает готовить рейтинг своего начальника к президентским выборам. Волны критики — в том числе и из-за политики в Сирии — вновь и вновь обрушивается на «непотопляемого» 45-го президента США, и риторические приемы Помпео ориентированы в основном на внутреннюю публику.

«Это попытка успокоить зрителя, показать, что США по-прежнему имеют влияние на Турцию и на ситуацию в Сирии. Американские войска уходят и сейчас не оказывают практически никакого влияния на происходящее — район «Ат-Танфа» изолирован и ни на что уже не влияет. Если американцы полностью выведут войска из восточной Сирии, дальнейшая судьба страны будет решаться совсем без них, а если они смогут удержать какой-то анклав, то используя контроль над нефтяными полями и продолжая шашни с курдскими террористическими группировками, они могут попытаться что-то удержать. Если США уйдет из Сирии, то их мнение не будет учитываться», — уверен Рожин.

Трамп стремится доказать американцам, что держит свои обещания — а обещал он в течение своего президентского срока вывести войска из Сирии и Афганистана и окончить эти длительные и бесперспективные войны. Его интересует его рейтинг, а не проблемы курдских террористов.

«Он считает эту войну ненужной и бессмысленной, и смог продавить вывод войск, несмотря на сопротивление Пентагона и части своего окружения. Однако успеет ли он провести вывод войск до президентских выборов? — задается вопросом Борис Рожин. — Трамп, вполне очевидно, хотел бы решить вопрос с Сирией и Афганистаном до старта финальной предвыборной гонки: «Демократы втравили США в эти войны, а я обещал вывести войска из Сирии и Афганистана, и я это сделал!»

1 Организация запрещена на территории РФ.