Вашингтон, 22 октября. Журналист США Виджай Махешвари посетил Эстонию, чтобы узнать об отношении местных жителей к России. Результат его удивил.

Свою статью он опубликовал в Politico. Автор признался, что перед поездкой был настроен предвзято, так как въезжал в Эстонию из России.

Журналист не был в Эстонии более пяти лет. В предыдущей своей поездке он отметил неодобрительное отношение эстонцев к России и ее жителям.

«Неодобрительно там относились к русскому языку — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя примерно треть из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные», — констатировал Махешвари.

Однако новая поездка в Эстонию полностью перевернула представление американца об отношениях двух стран. Он подчеркнул, что говорящие по-русски эстонцы вели себя «непринужденно и раскованно». В ресторанах лежало русскоязычное меню, пишет «Вечерняя Москва».

Друг журналиста в Эстонии подтвердил, что в его стране стали лучше относиться к русскому языку. Он добавил, что «в самом русском городе Эстонии» Нарве проходят культурные уикенды, которые посещает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чтобы «сломать некоторые стереотипы населения», передает «Взгляд».

«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, — заметил Махешвари, — то сейчас она стала региональным голубем мира».

По его мнению, Эстония смогла осуществить ту перезагрузку отношений с Россией, на которую пока еще только «надеется» президент Франции Эммануэль Макрон.

Представители Эстонии примут участие в X Международных парламентских играх, которые пройдут в Москве с 18 по 20 октября.