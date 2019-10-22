Тайник украинских силовиков с оружием и боеприпасами нашли в ЛНР

Луганск, 22 октября. Тайник украинских силовиков, в котором были обнаружены оружие и боеприпасы, нашли в городе Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

В ведомстве рассказали, что тайник обнаружили сотрудники министерства госбезопасности ЛНР во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп», — сообщили в пресс-службе министерства в комментарии РИА Новости.

По данным ведомства, из схрона изъяли реактивный пехотный огнемет (РПО-А) «Шмель», гранатомет, пистолет Макарова, мины и более 16 тысяч патронов. В министерстве государственной безопасности ЛНР добавили, что работа по предотвращению терактов и пресечению нелегального оборота оружия в Луганской Народной Республике продолжается.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса и минировании кладбища в Донецке украинскими военнослужащими.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое возглавило государство после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.