Эксперт назвал факторы снижения числа заключенных в российских колониях

В России произошла гуманизация правоприменительной практики органами прокуратуры, которая повлияла на количество заключенных, уверен председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Согласно статистике, приводимой ФСИН, число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение года снизилось на 6% — до 434 тыс. человек. В ведомстве сообщают, что на 1 октября в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы находились 434 303 осужденных, при этом в начале года их было более 463 тысяч.

Отмечается, что наибольшее сокращение числа заключенных зафиксировано в Свердловской области, Пермском и Красноярском крае.

Кроме того, численность содержащихся в следственных изоляторах опустилась ниже 100 тысяч человек. Число граждан, находящихся в СИЗО, на начало месяца составило 98 301 человек.

«Следует отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России», — заявляется в сообщении.

Как отмечает Антон Цветков, существует несколько факторов, которые поспособствовали уменьшению числа заключенных в России.

«Среди них качественная и эффективная работа органов прокуратуры. Прокуроры стали более тщательно следить за следствием и более жестко относиться к избранию такой меры пресечения, как арест. Безусловно, в следственных изоляторах стало меньше людей, которые находятся там необоснованно. Но все равно работа предстоит еще большая», — заявил Цветков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если человек идет в суд не из следственного изолятора, то велика вероятность, что наказание у него не будет связано с лишением свободы, говорит эксперт. По его словам, в таком случае будет условный срок.

«Поэтому здесь идет не столько гуманизация законодательства, сколько гуманизация правоприменительной практики со стороны органов прокуратуры. Активно здесь ведет работу и ФСИН, потому что ведомство заинтересовано, чтобы в СИЗО не было перелимитов», — рассказал собеседник ФАН.

В любом случае декриминализация определенного ряда состава преступлений сказалась на такой статистике ФСИН, утверждает Цветков.

«В целом эта тенденция правильная», — добавил эксперт.

Напомним, новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал Александр Калашников. Калашников окончил академию ФСБ. Он был начальником управления ФСБ Республики Коми, а также возглавлял управление ФСБ Красноярского края. Кроме того, служил в контрразведке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ФСИН Геннадия Корниенко 3 октября. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что он ушел в отставку «по достижении предельного возраста». Решение об отставке Корниенко было принято в понедельник, 30 сентября, когда главе ведомства исполнилось 65 лет.