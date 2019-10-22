Эксперты объяснили, почему из-за Украины «нормандский саммит» испытывает сложности

Российская Федерация против пустой встречи на высшем уровне, тем более по такому сложному вопросу, как внутриукраинский кризис. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Проблемы с «нормандским форматом»

Сроков проведения встречи «нормандской четверки» на сегодняшний день пока нет и быть не может; при этом сам формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, действительно, нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, «нормандский формат» скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время», — заявил Песков.

Мяч на стороне Макрона и Зеленского

Максим Жаров выразил уверенность, что Кремль подтверждает ранее заявленную Россией позицию, согласно которой не может быть саммита лидеров «нормандской четверки» только ради этого саммита. Россия против пустой встречи на высшем уровне, тем более по такому сложному вопросу, как украинский кризис.

«Кроме того, отдельно отмечу, что такая позиция России блокирует старания инициатора этого переговорного трека по Украине президента Франции Эммануэля Макрона с помощью проведения этого саммита решить свои собственные имиджевые проблемы. Поэтому в ближайшее время саммит лидеров «нормандской четверки» не состоится. «Мяч» теперь на стороне Макрона и отчасти [президента Украины] Владимира Зеленского. Именно они должны предложить проекты решений саммита, для начала приемлемые для обсуждения всеми его участниками», — заключил Максим Жаров.

Политический аналитик Юрий Голубь заметил, что мирный процесс находится в глухом тупике. Единственным реальным результатом Минских соглашений стало прекращение активной фазы боевых действий в 2014 и 2015 годах. После этого не удалось продвинуться ни на шаг. Команда Петра Порошенко изначально была настроена на саботаж договоренностей, а Зеленский, при всем стремлении примерить образ миротворца, не способен противостоять провокациям радикалов.

«Так что позиция российской стороны естественна и понятна. Сначала украинское руководство должно продемонстрировать способность контролировать ситуацию. Если партнер не хочет или не может повлиять на ход событий, разговор не имеет смысла. На мой взгляд, ни у «нормандского формата», ни у Минских соглашений перспектив нет. Ни Донецк, ни Луганск больше не будут в составе Украины, именно из этого и следует исходить», — заключил Юрий Голубь.

Ранее в Госдуме обвинили Владимира Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Зеленского нет.