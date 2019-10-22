Эксперты объяснили, почему женщины выбирают «плохих парней»

Онтарио, 22 октября. Женщины выбирают «плохих парней», потому что становятся невольными заложницами нескольких типичных сценариев отношений, к такому выводу пришли психологи.

Эксперты объясняют, что представительницы прекрасного пола выбирают непростых мужчин по нескольким причинам, корни которых, как правило, следует искать еще в детстве, передает «МИР24». Возможны три основных сценария, которые буквально заставляют девушку выбрать «плохого парня», уверены представители университета Брока.

Самый простой и примитивный из них состоит в том, что девушка просто копирует стиль отношений, который наблюдала у своих родителей. Вероятнее всего, ее мама принимала папу со всеми особенностями его характера, полагая, что лучше, чтобы рядом был хотя бы такой мужчина, чем никого.

Психолог Любовь Ордина отмечает, что мама при этом могла дополнительно «навешивать» дочери «доморощенные убеждения» о том, что мужчина должен быть главой семейства, а не подкаблучником, и потому непременно должен обладать характером.

Таким образом, мать, пытаясь сохранить отношения, оправдывала отца и доказывала себе и дочке, что настоящий мужчина именно такой. В результате взрослая дочь невольно копирует неудачный родительский пример, поскольку не представляет иных, «здоровых» отношений.

Другой сценарий, который заставляет женщин выбирать не самых удачных спутников жизни, эксперты обозначили «формулой» «нет боли — нет любви».

Женщина, которая соглашается на такой тип отношений — чаще всего бывшая девочка, которая выросла в обстановке эмоциональной холодности. Возможно, ее родители были постоянно заняты работой или просто считали сдержанность и скупость эмоций добродетелью.

«В детстве она заглядывала родителям в глаза, она подстраивалась, она зависела от родительского интереса и желания общаться, — рассказывает психолог Елена Шпундра. — Она хорошо училась, помогала по хозяйству, участвовала в олимпиадах, ходила в кружки, не высовывалась, старалась не напрягать родителей лишний раз».

Постепенно такая реакция закрепляется, и девочки, растущие в подобных условиях, выходят в жизнь с крепкой связкой «любовь-боль». На хороших парней они даже не посмотрят, ведь с хорошими парнями нет боли, а, значит, нет и любви.

«Женский выбор «плохого парня» работает на бессознательном уровне», — объясняет психолог Лилия Левицкая.

Девушки нередко считают хороших правильных парней скучными, предпочитая искать их антиподов. Классический герой романа такой девушки, которая ищет насыщенных отношений, избегает любой ответственности, нередко агрессивен, конфликтен, склонен постоянно все критиковать, полигамен и склонен к зависимостям.

Однако женщина верит, что именно она сможет его перевоспитать, рядом с ней он наверняка изменится, но это не так. Изменить такого мужчину невозможно, предупреждают специалисты.

Чтобы не связать жизнь с «плохим парнем», психологи советуют абстрагироваться от родительских примеров и установок, работать над повышением самооценки и учиться независимо от любых внешних обстоятельств создавать собственные жизненные сценарии.