Луческу вернется к тренерской работе в январе

Москва, 22 октября. Тренер Мирча Луческу планирует вернуться к работе в январе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Румынский наставник не планирует завершать карьеру и хочет работать. В последнее время ему поступали предложения от турецких и румынских клубов.

Был к 74-летнему специалисту интерес и со стороны российских команд. Луческу планирует заняться поиском команды ближе к концу года.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, с турецкими футболистами он проработал с августа 2017 года до начала 2019-го. После этого тренер решил взять паузу.