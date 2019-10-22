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Луческу вернется к тренерской работе в январе

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Луческу вернется к тренерской работе в январе

Москва, 22 октября. Тренер Мирча Луческу планирует вернуться к работе в январе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Румынский наставник не планирует завершать карьеру и хочет работать. В последнее время ему поступали предложения от турецких и румынских клубов.

Был к 74-летнему специалисту интерес и со стороны российских команд. Луческу планирует заняться поиском команды ближе к концу года.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, с турецкими футболистами он проработал с августа 2017 года до начала 2019-го. После этого тренер решил взять паузу.

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